Один из подозреваемых в похищении брата и сестры из России в Паттайе

Один из подозреваемых в похищении брата и сестры из России в Паттайе

© Полиция Таиланда Один из подозреваемых в похищении брата и сестры из России в Паттайе

Появились новые подробности в деле об убийстве россиян в Таиланде

Краткий пересказ от РИА ИИ На месте, указанном задержанным по подозрению в убийстве, под манговым деревом были найдены тела.

Есть информация о пяти телах в могиле под манговым деревом, но пока нет подтверждения.

ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Тела, найденные на месте, которое указал задержанный по подозрению в убийстве россиян в Паттайе, были закопаны под манговым деревом, следует из прямой трансляции Тела, найденные на месте, которое указал задержанный по подозрению в убийстве россиян в Паттайе, были закопаны под манговым деревом, следует из прямой трансляции Thairath News

"Есть информация о пяти телах в могиле под манговым деревом, но пока нет подтверждения", - сказал корреспондент.

На месте находится полиция, заместитель губернатора провинции, множество журналистов и местных жителей.

Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикации.