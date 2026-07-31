Появились новые подробности в деле об убийстве россиян в Таиланде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На месте, указанном задержанным по подозрению в убийстве, под манговым деревом были найдены тела.
- Есть информация о пяти телах в могиле под манговым деревом, но пока нет подтверждения.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Тела, найденные на месте, которое указал задержанный по подозрению в убийстве россиян в Паттайе, были закопаны под манговым деревом, следует из прямой трансляции Thairath News.
"Есть информация о пяти телах в могиле под манговым деревом, но пока нет подтверждения", - сказал корреспондент.
На месте находится полиция, заместитель губернатора провинции, множество журналистов и местных жителей.
Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикации.
В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.