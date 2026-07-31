Отец обвиняемого в избиении Зезина заявил о синяках у детей после инцидента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Дети получили синяки в результате инцидента в Екатеринбурге, где избили ученого Никиту Зезина, родственники зафиксировали их и направили документы в прокуратуру, утверждает отец второго фигуранта уголовного дела Аркадия Вагнера Александр.