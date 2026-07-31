Во Франции задержали более 300 человек по делу о лесных пожарах

Краткий пересказ от РИА ИИ Число задержанных по делам, связанным с лесными пожарами во Франции, превысило 300 человек.

Около 120 из задержанных оказались несовершеннолетними.

ПАРИЖ, 31 июл – РИА Новости. Число задержанных по делам, связанным с лесными пожарами во Франции, превысило 300 человек, заявил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

Ранее Нуньес сообщал, что французские правоохранители задержали 275 человек из-за охвативших южные регионы страны пожаров. Тогда глава французского МВД отметил, что в 70% речь идет об умышленных поджогах.

"Сегодня утром число (задержанных – ред.) достигло 308, включая задержания, произведенные в конце дня и ночью", - заявил Нуньес в эфире радиостанции RTL.

При этом, по словам главы МВД республики, около 120 из задержанных оказались несовершеннолетними.