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Во Франции задержали более 300 человек по делу о лесных пожарах - РИА Новости, 31.07.2026
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11:18 31.07.2026
Во Франции задержали более 300 человек по делу о лесных пожарах

Во Франции задержали более 300 подозреваемых к причастности к лесным пожарам

© Кадр видео очевидцаЛесной пожар на юге Франции
Лесной пожар на юге Франции - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Кадр видео очевидца
Лесной пожар на юге Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число задержанных по делам, связанным с лесными пожарами во Франции, превысило 300 человек.
  • Около 120 из задержанных оказались несовершеннолетними.
ПАРИЖ, 31 июл – РИА Новости. Число задержанных по делам, связанным с лесными пожарами во Франции, превысило 300 человек, заявил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.
Ранее Нуньес сообщал, что французские правоохранители задержали 275 человек из-за охвативших южные регионы страны пожаров. Тогда глава французского МВД отметил, что в 70% речь идет об умышленных поджогах.
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"Сегодня утром число (задержанных – ред.) достигло 308, включая задержания, произведенные в конце дня и ночью", - заявил Нуньес в эфире радиостанции RTL.
При этом, по словам главы МВД республики, около 120 из задержанных оказались несовершеннолетними.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Огнем охвачены леса Франции. Как заявлял лидер Пятой Республики Эммануэль Макрон, страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
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