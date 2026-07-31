Рейтинг@Mail.ru
Немецкие ученые разработали рецепт баварской колбаски с мучными червями - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 31.07.2026
Немецкие ученые разработали рецепт баварской колбаски с мучными червями

Немецкие ученые разработали рецепт баварской белой колбаски с мучными червями

© Фото : Соцсети факультета наук о жизни Байройтского университетаСтуденты университета в Кульбахе демонстрируют баварские белые колбаски с добавлением мучных червей
Студенты университета в Кульбахе демонстрируют баварские белые колбаски с добавлением мучных червей - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Соцсети факультета наук о жизни Байройтского университета
Студенты университета в Кульбахе демонстрируют баварские белые колбаски с добавлением мучных червей
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкие ученые разработали рецептуру традиционной баварской белой колбаски с добавлением порошка из сушеных мучных червей.
  • Инициатива вызвала бурную негативную реакцию среди местных жителей в социальных сетях.
  • Разработка рецепта объясняется поиском альтернативных источников белка для защиты климата.
БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. Немецкие ученые разработали рецептуру традиционной баварской белой колбаски с добавлением мучных червей, что вызвало бурную негативную реакцию в социальных сетях, сообщает газета Bild.
"Теперь выражение "Сделано в Германии" приобретает совершенно иной смысл. Студенты университета в Кульмбахе (в Баварии - ред.) добавили в состав баварской белой колбаски, помимо свинины, говядины, петрушки, специй и соли, новый ингредиент: мучных червей", - говорится в публикации.
Муравьи Camponotus vagus - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Ученые открыли мух-паразитов для борьбы с муравьями
29 января 2025, 09:00
Сообщается, что исследователи и студенты Байротского университета заменили в рамках научной работы до 20% свиного фарша порошком из сушеных насекомых. Это повлияло на внешний вид колбаски, которая получила более темный оттенок по сравнению с оригиналом.
Местные жители резко раскритиковали инициативу в соцсетях, назвав эксперимент над национальным немецким блюдом "извращением". По словам руководителя проекта, профессора биохимии питания Янины Хенкель-Оберлендер, авторы не ожидали такой негативной реакции и недооценили общественный резонанс.
Ученые объяснили разработку рецепта поиском альтернативных источников белка для защиты климата. Запускать "червячные" колбаски в массовую продажу в Германии пока не собираются, хотя добавка официально разрешена в странах ЕС.
Азиатский прыгающий червь - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В США предупредили о распространении агрессивных прыгающих червей
23 апреля, 06:12
 
В миреБаварияГерманияBildЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала