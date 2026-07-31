Немецкие ученые разработали рецепт баварской колбаски с мучными червями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкие ученые разработали рецептуру традиционной баварской белой колбаски с добавлением порошка из сушеных мучных червей.
- Инициатива вызвала бурную негативную реакцию среди местных жителей в социальных сетях.
- Разработка рецепта объясняется поиском альтернативных источников белка для защиты климата.
БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. Немецкие ученые разработали рецептуру традиционной баварской белой колбаски с добавлением мучных червей, что вызвало бурную негативную реакцию в социальных сетях, сообщает газета Bild.
"Теперь выражение "Сделано в Германии" приобретает совершенно иной смысл. Студенты университета в Кульмбахе (в Баварии - ред.) добавили в состав баварской белой колбаски, помимо свинины, говядины, петрушки, специй и соли, новый ингредиент: мучных червей", - говорится в публикации.
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Сообщается, что исследователи и студенты Байротского университета заменили в рамках научной работы до 20% свиного фарша порошком из сушеных насекомых. Это повлияло на внешний вид колбаски, которая получила более темный оттенок по сравнению с оригиналом.
Местные жители резко раскритиковали инициативу в соцсетях, назвав эксперимент над национальным немецким блюдом "извращением". По словам руководителя проекта, профессора биохимии питания Янины Хенкель-Оберлендер, авторы не ожидали такой негативной реакции и недооценили общественный резонанс.
Ученые объяснили разработку рецепта поиском альтернативных источников белка для защиты климата. Запускать "червячные" колбаски в массовую продажу в Германии пока не собираются, хотя добавка официально разрешена в странах ЕС.