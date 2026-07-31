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Чемпионат среди кофеен состоится в Рязани - РИА Новости, 31.07.2026
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Твой бизнес
 
12:18 31.07.2026
Чемпионат среди кофеен состоится в Рязани

На территории Рязанской ВДНХ проведут второй чемпионат среди кофеен

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПриготовление кофе
Приготовление кофе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Приготовление кофе
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Второй чемпионат среди кофеен проходит 31 июля и 1 августа на территории Рязанской ВДНХ в рамках регионального проекта "Кофейный патруль", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект реализуются АНО "Центром развития креативных индустрий" для предпринимателей кофейной индустрии. Участие принимают победители отборочного этапа из разных городов страны: Ставрополя, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока, Ижевска, Калининграда, Москвы и Краснодара.
Программой финала чемпионата запланировано показательное шоу участников, а также лекции экспертов для представителей кофейного бизнеса. В рамках соревновательной части судьи оценят внешний вид, вкус и качество напитков, а также подведут итоги чемпионата.
 
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