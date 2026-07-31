Чемпионат среди кофеен состоится в Рязани

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Второй чемпионат среди кофеен проходит 31 июля и 1 августа на территории Рязанской ВДНХ в рамках регионального проекта "Кофейный патруль", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект реализуются АНО "Центром развития креативных индустрий" для предпринимателей кофейной индустрии. Участие принимают победители отборочного этапа из разных городов страны: Ставрополя, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока, Ижевска, Калининграда, Москвы и Краснодара.