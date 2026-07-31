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В Брянской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 31.07.2026
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10:54 31.07.2026 (обновлено: 10:55 31.07.2026)
В Брянской области объявили беспилотную опасность

В Брянской области третий раз за сутки объявили беспилотную опасность

CC BY-SA 3.0 / Rave / Брянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Rave /
Брянск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области объявлена беспилотная опасность.
  • Временному губернатору Брянской области Егору Ковальчуку рекомендовано по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, а тем, кто находится вне дома, — направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил в пятницу врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Беспилотная опасность на территории Брянской области. По возможности оставайтесь дома", - сообщил Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора посоветовал укрыться в помещении без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам, а тем, кто находится вне дома, рекомендовано направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
Беспилотную опасность в Брянской области объявили уже в третий раз с начала суток.
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ПроисшествияБрянская областьЕгор Ковальчук
 
 
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