В Брянской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области объявлена беспилотная опасность.
- Временному губернатору Брянской области Егору Ковальчуку рекомендовано по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, а тем, кто находится вне дома, — направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил в пятницу врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Беспилотная опасность на территории Брянской области. По возможности оставайтесь дома", - сообщил Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора посоветовал укрыться в помещении без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам, а тем, кто находится вне дома, рекомендовано направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
Беспилотную опасность в Брянской области объявили уже в третий раз с начала суток.
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22 июня 2022, 17:18