Над Тульской областью сбили беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ Над территорией Тульской области уничтожен один беспилотник.

Пострадавших и разрушений нет, угроза беспилотного удара сохраняется.

ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Один беспилотник уничтожен над территорией Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Ранее в пятницу глава региона объявил об опасности атаки БПЛА в регионе.

"Один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России . Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в своем аккаунте на платформе " Макс ".