Над Тульской областью сбили беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Тульской области уничтожен один беспилотник.
- Пострадавших и разрушений нет, угроза беспилотного удара сохраняется.
ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Один беспилотник уничтожен над территорией Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Ранее в пятницу глава региона объявил об опасности атаки БПЛА в регионе.
"Один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в своем аккаунте на платформе "Макс".
Он добавил, что угроза беспилотного удара все еще сохраняется.
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