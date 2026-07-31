В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил об опасности атаки БПЛА.
- Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.
ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал Миляев в своем аккаунте на платформе "Макс".
Ранее угрозу беспилотного удара в Тульской области объявляли в среду, она продлилась пять часов.
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