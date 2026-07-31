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Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область - РИА Новости, 31.07.2026
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10:17 31.07.2026
Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

Силы ПВО уничтожили около 10 БПЛА в Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку.
  • Уничтожены около десятка БПЛА.
  • В Азовском районе получил повреждения частный дом.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Силами ПВО в Ростовской области отражена воздушная атака, с девяти часов утра уничтожены около десятка БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"С 9.00 утра силами ПВО отражена атака на Ростовскую область. Около десятка БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах. В Азовском районе поврежден частный дом", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
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