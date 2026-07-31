Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Силами ПВО в Ростовской области отражена воздушная атака, с девяти часов утра уничтожены около десятка БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.