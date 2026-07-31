Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку.
- Уничтожены около десятка БПЛА.
- В Азовском районе получил повреждения частный дом.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Силами ПВО в Ростовской области отражена воздушная атака, с девяти часов утра уничтожены около десятка БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"С 9.00 утра силами ПВО отражена атака на Ростовскую область. Около десятка БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах. В Азовском районе поврежден частный дом", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
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