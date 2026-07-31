ВС России сбили два БПЛА ВСУ в небе над Севастополем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем два БПЛА.
- Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 1:23 по московскому времени.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем два БПЛА украинских боевиков, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 1.23 по московскому времени.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны", - говорится в сообщении, размещенном на официальном канале губернатора на платформе "Макс".