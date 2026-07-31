ВС России сбили два БПЛА ВСУ в небе над Севастополем

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем два БПЛА украинских боевиков, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 1.23 по московскому времени.