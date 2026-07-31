Рейтинг@Mail.ru
ВС России сбили два БПЛА ВСУ в небе над Севастополем - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 31.07.2026
ВС России сбили два БПЛА ВСУ в небе над Севастополем

Силы ПВО сбили два БПЛА ВСУ в небе над Севастополем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ПВО
Боевое дежурство расчета ПВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем два БПЛА.
  • Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 1:23 по московскому времени.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем два БПЛА украинских боевиков, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 1.23 по московскому времени.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны", - говорится в сообщении, размещенном на официальном канале губернатора на платформе "Макс".
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
В Калмыкии объявили беспилотную опасность
01:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала