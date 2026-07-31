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Транзит судов через Босфор приостановили - РИА Новости, 31.07.2026
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19:39 31.07.2026 (обновлено: 19:42 31.07.2026)
Транзит судов через Босфор приостановили

Транзит судов через Босфор приостановили из-за заглохшего судна из России

© Фото : Kıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüСухогруз Hacı Hüseyin в Босфорском проливе
Сухогруз Hacı Hüseyin в Босфорском проливе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Сухогруз Hacı Hüseyin в Босфорском проливе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за неполадок с двигателем у сухогруза HACI HÜSEYİN.
  • Сухогруз HACI HÜSEYİN, следующий из России в турецкий порт Искендерун, встал на якорь у стамбульского района Канлыджа, так как начал дрейфовать к берегу.
СТАМБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за неполадок с двигателем у судна, вышедшего из российского порта, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны.
"У груженого 22 тысячами тонн железной руды сухогруза HACI HÜSEYİN, следующего из России в турецкий порт Искендерун, вышел из строя двигатель у стамбульского района Канлыджа. Судно начало дрейфовать к берегу, поэтому встало на якорь", - рассказали в ведомстве.
В турецком управлении береговой охраны отметили, что буксиры находятся рядом с сухогрузом и готовы помочь. С 18.10 мск транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны.
Судно длиной в 154 метра ходит под флагом Сан-Томе и Принсипи.
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