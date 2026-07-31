Транзит судов через Босфор приостановили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за неполадок с двигателем у сухогруза HACI HÜSEYİN.
- Сухогруз HACI HÜSEYİN, следующий из России в турецкий порт Искендерун, встал на якорь у стамбульского района Канлыджа, так как начал дрейфовать к берегу.
СТАМБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за неполадок с двигателем у судна, вышедшего из российского порта, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны.
"У груженого 22 тысячами тонн железной руды сухогруза HACI HÜSEYİN, следующего из России в турецкий порт Искендерун, вышел из строя двигатель у стамбульского района Канлыджа. Судно начало дрейфовать к берегу, поэтому встало на якорь", - рассказали в ведомстве.
В турецком управлении береговой охраны отметили, что буксиры находятся рядом с сухогрузом и готовы помочь. С 18.10 мск транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны.
Судно длиной в 154 метра ходит под флагом Сан-Томе и Принсипи.