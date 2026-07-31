Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине блогера Андрея Зипулю насильно мобилизовали в ряды ВСУ.

У него есть проблемы с психикой, он учился в интернате для детей с задержкой психического развития.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На Украине насильно мобилизовали в ряды ВСУ блогера Андрея Зипулю, несмотря на имеющиеся у него проблемы с психическим развитием, сообщили близкие мужчины на странице в сети Instagram* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Андрея незаконно мобилизовали! "Прошел" ВВК (военная врачебная комиссия - ред.) за 5 минут — годен ... Сейчас он уже не в Киеве", - говорится в сообщении.

Там же указывается, что Зипуля учился в интернате для детей с задержкой психического развития, но оформить инвалидность он по каким-то причинам не смог.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.