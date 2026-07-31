Над Россией уничтожили 223 украинских дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над территорией России.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
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"В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей" - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18