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В Херсонской области за ночь уничтожили 30 вражеских беспилотников - РИА Новости, 31.07.2026
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11:17 31.07.2026 (обновлено: 11:32 31.07.2026)
В Херсонской области за ночь уничтожили 30 вражеских беспилотников

Сальдо: силы ПВО сбили 30 дронов ВСУ за ночь над Херсонской областью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области за ночь уничтожили 30 вражеских беспилотников, сообщил Сальдо.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. В Херсонской области средствами противовоздушной обороны за ночь уничтожены 30 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За ночь над территорией Херсонской области средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 вражеских беспилотников" , - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Он поблагодарил военных за профессионализм.
Ранее в пятницу Сальдо также сообщил, что из-за атак ВСУ в ряде районов области частично нарушено электроснабжение, энергетики и аварийные службы работают на месте.
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Вчера, 08:25
 
БезопасностьХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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