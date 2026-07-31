В Херсонской области за ночь уничтожили 30 вражеских беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. В Херсонской области средствами противовоздушной обороны за ночь уничтожены 30 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Он поблагодарил военных за профессионализм.

Ранее в пятницу Сальдо также сообщил, что из-за атак ВСУ в ряде районов области частично нарушено электроснабжение, энергетики и аварийные службы работают на месте.