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Над Брянской областью за сутки уничтожили 20 беспилотников - РИА Новости, 31.07.2026
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09:49 31.07.2026
Над Брянской областью за сутки уничтожили 20 беспилотников

Над Брянской областью за сутки уничтожили 20 украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Брянской областью за сутки уничтожено 20 украинских беспилотников.
  • Беспилотники уничтожались подразделениями ПВО Минобороны РФ и другими силовыми структурами.
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Двадцать украинских беспилотников уничтожены за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 20 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
По данным Ковальчука, беспилотники уничтожались подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами (МОГ) бригады "БАРС-Брянск" и МОГ Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по региону.
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БезопасностьБрянская областьРоссияЕгор КовальчукФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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