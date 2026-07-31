Над Брянской областью за сутки уничтожили 20 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Брянской областью за сутки уничтожено 20 украинских беспилотников.
- Беспилотники уничтожались подразделениями ПВО Минобороны РФ и другими силовыми структурами.
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Двадцать украинских беспилотников уничтожены за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 20 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
По данным Ковальчука, беспилотники уничтожались подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами (МОГ) бригады "БАРС-Брянск" и МОГ Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по региону.