Цены на бензин снизились в 23 регионах России

Краткий пересказ от РИА ИИ Стоимость бензина снизилась в 23 регионах России.

Сильнее всего бензин стал дешевле в Республике Марий Эл — на 9,7%.

Вице-премьер Александр Новак отметил сокращение дефицита топлива и снижение количества регионов с очередями на АЗС.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 23 регионах России, сильнее всего в Республике Марий Эл, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.

Так, за неделю с 21 по 27 июля автомобильный бензин в Республике Марий Эл стал дешевле на 9,7%, в Воронежской области - на 6,4%, а в Иркутской - на 6,2%.

Более чем на 5% снижение цен на бензин отмечено еще в двух регионах - Тамбовской области (на 5,4%) и Карелии (на 5,2%).

Кроме того, стоимость топлива уменьшилась во Владимирской области (на 3,6%), Чувашии (на 3,5%), Адыгее (на 2,4%), Севастополе (на 2,1%), Коми (на 2%). Еще в 13 регионах темпы снижения цен составили до 2%.

Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС, и многие субъекты снимают ограничения на топливо.