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Цены на бензин снизились в 23 регионах России - РИА Новости, 31.07.2026
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03:22 31.07.2026
Цены на бензин снизились в 23 регионах России

РИА Новости: цены на бензин снизились в 23 регионах России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость бензина снизилась в 23 регионах России.
  • Сильнее всего бензин стал дешевле в Республике Марий Эл — на 9,7%.
  • Вице-премьер Александр Новак отметил сокращение дефицита топлива и снижение количества регионов с очередями на АЗС.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 23 регионах России, сильнее всего в Республике Марий Эл, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю с 21 по 27 июля автомобильный бензин в Республике Марий Эл стал дешевле на 9,7%, в Воронежской области - на 6,4%, а в Иркутской - на 6,2%.
Более чем на 5% снижение цен на бензин отмечено еще в двух регионах - Тамбовской области (на 5,4%) и Карелии (на 5,2%).
Кроме того, стоимость топлива уменьшилась во Владимирской области (на 3,6%), Чувашии (на 3,5%), Адыгее (на 2,4%), Севастополе (на 2,1%), Коми (на 2%). Еще в 13 регионах темпы снижения цен составили до 2%.
Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС, и многие субъекты снимают ограничения на топливо.
Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Принятые меры сработали - ситуация во многих регионах становится легче, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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