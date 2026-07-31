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СМИ: геоданные мобильной рекламы могут помогать Ирану искать базы США - РИА Новости, 31.07.2026
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03:33 31.07.2026
СМИ: геоданные мобильной рекламы могут помогать Ирану искать базы США

Newsmax: геоданные мобильной рекламы могут помогать Ирану искать базы США

© Фото : US Air ForceАмериканские военные на авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании
Американские военные на авиабазе Муваффак Салти в Иордании - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : US Air Force
Американские военные на авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран может использовать коммерческие рекламные технологии для определения местоположения войск США на Ближнем Востоке, утверждает телеканал Newsmax со ссылкой на источник в американской разведке.
  • Двухпартийная группа конгрессменов призвала Пентагон удалить рекламные идентификаторы с выданных государством мобильных телефонов и обязать военнослужащих сделать то же самое на своих личных устройствах.
  • Агентство Рейтер передавало, что телефоны американских военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, могут быть изъяты по соображениям безопасности.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Иран якобы может использовать коммерческие рекламные технологии для определения местоположения войск США на Ближнем Востоке, утверждает телеканал Newsmax со ссылкой на источник в американской разведке, не указывая при этом, как именно Тегеран может получить такие данные.
По словам источника телеканал, речь идет о той же инфраструктуре, которая используется в повседневной мобильной рекламе. Приложения и сайты, размещающие таргетированную рекламу в социальных сетях и поисковых системах, используют точные GPS-координаты, чтобы определить, какую рекламу показать пользователю и в каком месте. Эти несекретные данные о местоположении покупаются и продаются брокерами данных, причем ограничения на круг их покупателей практически отсутствуют, отмечает телеканал.
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Телеканал, утверждая, что такими данным якобы пользуется Иран для поиска американских баз, при этом не уточняет, каким именно способом Тегеран может использовать эти технологии в военных целях или как именно получает необходимые для этого данные.
По данным Newsmax, двухпартийная группа конгрессменов призвала Пентагон удалить рекламные идентификаторы с выданных государством мобильных телефонов и обязать военнослужащих сделать то же самое на своих личных устройствах.
Ранее агентство Рейтер передавало, что телефоны американских военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, могут быть изъяты по соображениям безопасности.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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