В Башкирии садовый секатор впился подростку в щеку

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дюртюлинской больнице Башкирии хирурги провели операцию 14-летнему подростку по удалению садового секатора, который глубоко впился ему в щеку.

Инструмент застрял в верхней челюсти мальчика, острие проникло внутрь полости верхнечелюстной пазухи на три сантиметра, до глазницы оставалось меньше одного миллиметра.

УФА, 31 июл – РИА Новости. Хирурги Дюртюлинской больницы в Башкирии мастерски провели 14-летнему подростку операцию по удалению впившегося глубоко в щеку садового секатора, из-за которого мальчик едва не лишился зрения, сообщает больница.

В Дюртюлинскую центральную больницу поступил 14‑летний ребенок, отмечается в сообщении на странице учреждения во " ВКонтакте ". По информации больницы, мальчик играл с братом во дворе, ручка садового секатора сорвалась, и инструмент впился мальчику в щеку, глубоко застряв в верхней челюсти.

"Врачи сразу поняли, что это не просто травма мягких тканей. Секатор вошел глубоко. Экстренная компьютерная томография показала пугающую картину: инородное тело прошло сквозь мягкие ткани и стенку верхнечелюстной пазухи, острие секатора проникло внутрь полости пазухи на три сантиметра и до глазницы оставалось меньше одного миллиметра", - говорится в сообщении.

В больнице отметили, что ребенок мог потерять зрение из-за одного неверного движения. Врачи приняли решение немедленно оперировать. Сложность заключалась в том, чтобы извлечь металлический фрагмент, не повредив окружающие сосуды, ветви лицевого нерва и саму глазницу.