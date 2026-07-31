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В Башкирии садовый секатор впился подростку в щеку - РИА Новости, 31.07.2026
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11:19 31.07.2026 (обновлено: 11:22 31.07.2026)
В Башкирии садовый секатор впился подростку в щеку

В Башкирии садовый секатор впился подростку в щеку, чуть не лишив его зрения

© Фото : Айрат Рахматуллин/ВКонтактеСадовый секатор в щеке подростка в Башкирии
Садовый секатор в щеке подростка в Башкирии - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Айрат Рахматуллин/ВКонтакте
Садовый секатор в щеке подростка в Башкирии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дюртюлинской больнице Башкирии хирурги провели операцию 14-летнему подростку по удалению садового секатора, который глубоко впился ему в щеку.
  • Инструмент застрял в верхней челюсти мальчика, острие проникло внутрь полости верхнечелюстной пазухи на три сантиметра, до глазницы оставалось меньше одного миллиметра.
УФА, 31 июл – РИА Новости. Хирурги Дюртюлинской больницы в Башкирии мастерски провели 14-летнему подростку операцию по удалению впившегося глубоко в щеку садового секатора, из-за которого мальчик едва не лишился зрения, сообщает больница.
В Дюртюлинскую центральную больницу поступил 14‑летний ребенок, отмечается в сообщении на странице учреждения во "ВКонтакте". По информации больницы, мальчик играл с братом во дворе, ручка садового секатора сорвалась, и инструмент впился мальчику в щеку, глубоко застряв в верхней челюсти.
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"Врачи сразу поняли, что это не просто травма мягких тканей. Секатор вошел глубоко. Экстренная компьютерная томография показала пугающую картину: инородное тело прошло сквозь мягкие ткани и стенку верхнечелюстной пазухи, острие секатора проникло внутрь полости пазухи на три сантиметра и до глазницы оставалось меньше одного миллиметра", - говорится в сообщении.
В больнице отметили, что ребенок мог потерять зрение из-за одного неверного движения. Врачи приняли решение немедленно оперировать. Сложность заключалась в том, чтобы извлечь металлический фрагмент, не повредив окружающие сосуды, ветви лицевого нерва и саму глазницу.
"Благодаря мастерству хирурга и слаженности всей дежурной бригады операция прошла успешно. Инородное тело удалено через минимально возможный доступ, поврежденные стенки пазухи восстановлены, костные структуры сохранены, наложены швы. Сейчас состояние мальчика стабильное. Он в сознании, угрозы жизни и зрению нет", - добавили в больнице.
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