Центробанк раскрыл, из-за чего россияне чаще всего жалуются на банки

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом полугодии россияне чаще всего жаловались на банки из-за отказов в проведении операций и ограничений использования счета.

Всего за первое полугодие получено 114,2 тысячи жалоб на кредитные организации, что на 2,3% больше, чем в январе — июне 2025 года.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россияне в первом полугодии чаще всего жаловались на банки из-за отказов в проведении операций и ограничений использования счета, сообщил Банк России.

"В отношении кредитных организаций число жалоб снизилось по большинству основных категорий, в частности, по ипотечному кредитованию, кибермошенничеству и социальному инжинирингу. Основной рост произошел за счет жалоб, связанных с отказом в проведении операций, ограничением использования счета", – говорится в отчете регулятора о работе с обращениями граждан.