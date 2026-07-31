Центробанк раскрыл, из-за чего россияне чаще всего жалуются на банки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первом полугодии россияне чаще всего жаловались на банки из-за отказов в проведении операций и ограничений использования счета.
- Всего за первое полугодие получено 114,2 тысячи жалоб на кредитные организации, что на 2,3% больше, чем в январе — июне 2025 года.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россияне в первом полугодии чаще всего жаловались на банки из-за отказов в проведении операций и ограничений использования счета, сообщил Банк России.
"В отношении кредитных организаций число жалоб снизилось по большинству основных категорий, в частности, по ипотечному кредитованию, кибермошенничеству и социальному инжинирингу. Основной рост произошел за счет жалоб, связанных с отказом в проведении операций, ограничением использования счета", – говорится в отчете регулятора о работе с обращениями граждан.
Отмечается, что всего за первое полугодие получено 114,2 тысячи жалоб на кредитные организации - на 2,3% больше, чем в январе-июне 2025 года.
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