Туры в Китай вошли в пятерку самых популярных направлений среди россиян

Отмечается, что в 2025 году в Китай выехало больше двух миллионов россиян. При этом в организованном туризме рост составляет до 70%. Особой популярностью пользуются пляжные туры на остров Хайнань, а также материковый Китай.

Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.