Туры в Китай вошли в пятерку самых популярных направлений среди россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай вошел в топ-5 направлений для отдыха среди российских туристов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Китай вошел в топ-5 направлений для отдыха среди российских туристов, выяснила аналитическая служба Ассоциации туроператоров России.
"Китай входит в пятерку топовых направлений среди российских туристов... Направление характеризуется бурным ростом спроса, особенно после введения в середине сентября безвизового режима посещения КНР для россиян", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что в 2025 году в Китай выехало больше двух миллионов россиян. При этом в организованном туризме рост составляет до 70%. Особой популярностью пользуются пляжные туры на остров Хайнань, а также материковый Китай.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.