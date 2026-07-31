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Туры в Китай вошли в пятерку самых популярных направлений среди россиян - РИА Новости, 31.07.2026
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Туризм
 
14:23 31.07.2026
Туры в Китай вошли в пятерку самых популярных направлений среди россиян

АТОР: туры в Китай вошли в пятерку самых популярных направлений среди россиян

© AP Photo / Ng Han GuanТуристы на участке Великой китайской стены Бадалин
Туристы на участке Великой китайской стены Бадалин - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
Туристы на участке Великой китайской стены Бадалин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай вошел в топ-5 направлений для отдыха среди российских туристов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Китай вошел в топ-5 направлений для отдыха среди российских туристов, выяснила аналитическая служба Ассоциации туроператоров России.
"Китай входит в пятерку топовых направлений среди российских туристов... Направление характеризуется бурным ростом спроса, особенно после введения в середине сентября безвизового режима посещения КНР для россиян", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что в 2025 году в Китай выехало больше двух миллионов россиян. При этом в организованном туризме рост составляет до 70%. Особой популярностью пользуются пляжные туры на остров Хайнань, а также материковый Китай.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
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