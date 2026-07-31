В Горловке при атаке ВСУ ранены два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два жителя Горловки в ДНР получили ранения в результате атаки.
- Атака была совершена с использованием дрона.
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Два жителя Горловки в ДНР получили ранения в результате атаки ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие атаки дрона украинских террористов в Калининском районе Горловки ранены два мирных жителя", - написал он в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.