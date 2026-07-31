В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

"В селе Волчья Александровка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал мужчину, передвигающегося на электросамокате. От полученных травм он скончался на месте", — рассказали там.

"Двое получили осколочные ранения тела, третья пострадавшая — ранение брюшной полости, по оценке медиков, она в тяжелом состоянии", — уточнили в оперштабе.

Кроме того, повреждения получили четыре частных дома, две хозпостройки, два автомобиля и газовая труба.

В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.