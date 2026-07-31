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В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 31.07.2026
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19:17 31.07.2026 (обновлено: 20:01 31.07.2026)
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель, трое пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке дрона ВСУ погиб житель села Волчья Александровка, ехавший на электросамокате.
  • В селе Новая Нелидовка снаряд попал во двор частного дома, пострадали три женщины.
  • Одна из них в тяжелом состоянии.
  • Пострадавших увезли в больницу.
БЕЛГОРОД, 31 июл — РИА Новости. ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи дронов и артиллерии, есть погибший и пострадавшие, сообщили в оперативном штабе региона.
«

"В селе Волчья Александровка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал мужчину, передвигающегося на электросамокате. От полученных травм он скончался на месте", — рассказали там.

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Тем временем в селе Новая Нелидовка в Белгородском районе снаряд попал во двор частного дома, в результате чего пострадали три женщины.
"Двое получили осколочные ранения тела, третья пострадавшая — ранение брюшной полости, по оценке медиков, она в тяжелом состоянии", — уточнили в оперштабе.
Бригады скорой помощи увезли их в городскую больницу.
Кроме того, повреждения получили четыре частных дома, две хозпостройки, два автомобиля и газовая труба.
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