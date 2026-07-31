Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке дрона ВСУ погиб житель села Волчья Александровка, ехавший на электросамокате.
- В селе Новая Нелидовка снаряд попал во двор частного дома, пострадали три женщины.
- Одна из них в тяжелом состоянии.
- Пострадавших увезли в больницу.
БЕЛГОРОД, 31 июл — РИА Новости. ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи дронов и артиллерии, есть погибший и пострадавшие, сообщили в оперативном штабе региона.
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"В селе Волчья Александровка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал мужчину, передвигающегося на электросамокате. От полученных травм он скончался на месте", — рассказали там.
Тем временем в селе Новая Нелидовка в Белгородском районе снаряд попал во двор частного дома, в результате чего пострадали три женщины.
"Двое получили осколочные ранения тела, третья пострадавшая — ранение брюшной полости, по оценке медиков, она в тяжелом состоянии", — уточнили в оперштабе.
Бригады скорой помощи увезли их в городскую больницу.
Кроме того, повреждения получили четыре частных дома, две хозпостройки, два автомобиля и газовая труба.
В ответ на атаки на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18