В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранена женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Октябрьский Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ на территории частного дома женщина получила акубаротравму.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь в городской больнице №2 города Белгорода, дальнейшее лечение будет амбулаторным.

БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Женщина получила акубаротравму в поселке Октябрьский Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ на территории частного дома, сообщили в оперативном штабе региона.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа на территории частного дома взорвался БПЛА. Женщине, получившей акубаротравму, оказали медицинскую помощь в городской больнице №2 города Белгорода . Лечение далее будет продолжено амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

По данным штаба, разрушения зафиксированы в поселке Октябрьский, селах Орловка, Таврово Белгородского округа, поселке Быценков Краснояружского округа, селе Смородино Грайворонского округа, селе Илек-Кошары и хуторе Семейный Ракитянского округа, селе Грузское Борисовского округа, хуторе Волчий-Первый Волоконовского округа, селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и селе Локня Яковлевского округа.