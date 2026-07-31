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В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 31.07.2026
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15:24 31.07.2026
В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранена женщина

В поселке Октябрьский Белгородской области из-за атаки ВСУ ранена женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Октябрьский Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ на территории частного дома женщина получила акубаротравму.
  • Пострадавшей оказали медицинскую помощь в городской больнице №2 города Белгорода, дальнейшее лечение будет амбулаторным.
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Женщина получила акубаротравму в поселке Октябрьский Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ на территории частного дома, сообщили в оперативном штабе региона.
"В поселке Октябрьский Белгородского округа на территории частного дома взорвался БПЛА. Женщине, получившей акубаротравму, оказали медицинскую помощь в городской больнице №2 города Белгорода. Лечение далее будет продолжено амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По данным штаба, разрушения зафиксированы в поселке Октябрьский, селах Орловка, Таврово Белгородского округа, поселке Быценков Краснояружского округа, селе Смородино Грайворонского округа, селе Илек-Кошары и хуторе Семейный Ракитянского округа, селе Грузское Борисовского округа, хуторе Волчий-Первый Волоконовского округа, селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и селе Локня Яковлевского округа.
В результате атак БПЛА и обстрела повреждены несколько частных домов и автомобилей, два объекта инфраструктуры, социальный и коммерческий объекты, подчеркнули в оперштабе.
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