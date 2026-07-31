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В Херсонской области из-за атак ВСУ ранены три мирных жителя - РИА Новости, 31.07.2026
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11:21 31.07.2026
В Херсонской области из-за атак ВСУ ранены три мирных жителя

В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ ранены три пожилых мирных жителя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алешках в Херсонской области три пожилых мирных жителя пострадали в результате атак БПЛА.
  • Все пострадавшие госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Три пожилых мирных жителя пострадали за прошедшие сутки в Алешках в Херсонской области, они госпитализированы, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"В результате вражеских атак пострадали три мирных жителя. В Алешках при ударе БПЛА пострадали женщина 1953 г.р. и мужчина 1954 г.р. Другая атака беспилотника привела к ранению женщины 1958 г.р. Все пострадавшие госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ", - отметил он.
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