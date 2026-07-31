В Херсонской области из-за атак ВСУ ранены три мирных жителя

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Три пожилых мирных жителя пострадали за прошедшие сутки в Алешках в Херсонской области, они госпитализированы, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

"В результате вражеских атак пострадали три мирных жителя. В Алешках при ударе БПЛА пострадали женщина 1953 г.р. и мужчина 1954 г.р. Другая атака беспилотника привела к ранению женщины 1958 г.р. Все пострадавшие госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ", - отметил он.