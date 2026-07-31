Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночной атаки ВСУ в городе Гуково Ростовской области пострадали два человека.
- Спасатели ведут работы по извлечению мужчины из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Ростовской области при атаке украинских БПЛА пострадали два человека, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
БПЛА повредили жилой дом. Мужчину достают из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18