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При атаке ВСУ в городе Гуково Ростовской области пострадали два человека - РИА Новости, 31.07.2026
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02:28 31.07.2026 (обновлено: 03:15 31.07.2026)
При атаке ВСУ в городе Гуково Ростовской области пострадали два человека

При атаке БПЛА ВСУ в городе Гуково Ростовской области пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ночной атаки ВСУ в городе Гуково Ростовской области пострадали два человека.
  • Спасатели ведут работы по извлечению мужчины из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Ростовской области при атаке украинских БПЛА пострадали два человека, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«
"В результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадали два человека", — написал он в канале на платформе "Макс".
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БПЛА повредили жилой дом. Мужчину достают из-под завалов, пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения.
В Батайске при падении обломков повреждены частные дома и здание магазина. Пострадавших и возгораний нет, добавил Слюсарь.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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