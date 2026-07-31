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На Урале арестовали двоих обвиняемых в убийстве женщины в 1999 году - РИА Новости, 31.07.2026
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18:55 31.07.2026
На Урале арестовали двоих обвиняемых в убийстве женщины в 1999 году

Суд на Урале арестовал 2 обвиняемых в убийстве женщины, совершенном 27 лет назад

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серовский районный суд заключил под стражу Наталью Бойченко и Дмитрия Лобанова, обвиняемых в убийстве женщины в 1999 году.
  • Ринату Гайнутдинову, третьему участнику, предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве по найму, он находится под домашним арестом.
  • Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана Бойченко до 30.09.2026 года, Лобанову — до 29.09.2026 года.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Серовский районный суд заключил под стражу двоих местных жителей, Наталью Бойченко и Дмитрия Лобанова, обвиняемых в убийстве женщины в 1999 году, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
По версии следствия, Бойченко организовала осенью 1999 года убийство жительницы Серова, которую, в свою очередь, обвиняли в убийстве родственника обвиняемой. Бойченко вовлекла в преступление Дмитрия Лобанова и Рината Гайнутдинова в качестве исполнителя и посредника.
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В июле Гайнутдинов обратился в органы следствия с явкой с повинной. Ему самому было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве по найму, сейчас он находится под домашним арестом. Двух других обвиняемых взяли под стражу.
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"Постановлениями суда обвиняемым Бойченко и Лобанову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, Бойченко до 30.09.2026 года, Лобанову – до 29.09.2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов Свердловской области.
Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, женщину задушили, а ее тело с перемотанными проволокой руками за спиной нашли в апреле 2000 года привязанным к бетонной плите.
"В целях сокрытия убийства тело жертвы было вывезено в багажнике автомобиля с места преступления - из помещения квартиры дома по улице Каляева в городе Серове, за территорию местного завода, где тело утопили в водоеме", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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