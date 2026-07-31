На Урале арестовали двоих обвиняемых в убийстве женщины в 1999 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Серовский районный суд заключил под стражу Наталью Бойченко и Дмитрия Лобанова, обвиняемых в убийстве женщины в 1999 году.

Ринату Гайнутдинову, третьему участнику, предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве по найму, он находится под домашним арестом.

Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана Бойченко до 30.09.2026 года, Лобанову — до 29.09.2026 года.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Серовский районный суд заключил под стражу двоих местных жителей, Наталью Бойченко и Дмитрия Лобанова, обвиняемых в убийстве женщины в 1999 году, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, Бойченко организовала осенью 1999 года убийство жительницы Серова , которую, в свою очередь, обвиняли в убийстве родственника обвиняемой. Бойченко вовлекла в преступление Дмитрия Лобанова и Рината Гайнутдинова в качестве исполнителя и посредника.

В июле Гайнутдинов обратился в органы следствия с явкой с повинной. Ему самому было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве по найму, сейчас он находится под домашним арестом. Двух других обвиняемых взяли под стражу.

« "Постановлениями суда обвиняемым Бойченко и Лобанову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, Бойченко до 30.09.2026 года, Лобанову – до 29.09.2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов Свердловской области.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ , женщину задушили, а ее тело с перемотанными проволокой руками за спиной нашли в апреле 2000 года привязанным к бетонной плите.