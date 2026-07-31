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В аэропорту Антальи изменили правила встречи туристов - РИА Новости, 31.07.2026
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Туризм
 
17:52 31.07.2026 (обновлено: 17:54 31.07.2026)
В аэропорту Антальи изменили правила встречи туристов

АТОР: встречающим туристов в аэропорту Антальи запретили использовать таблички

© РИА Новости / Светлана БаеваВ аэропорту Антальи
В аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Светлана Баева
В аэропорту Антальи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 31 июля в международном аэропорту Антальи принимающие компании больше не могут использовать таблички с названиями и логотипами.
  • Пассажиров будут направлять к специальным стойкам, обозначенным буквами от A до M.
  • Туристические агентства распределены по группам, и на каждой стойке можно разместить до 54 фамилий туристов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Принимающие компании, которые встречают туристов в международном аэропорту Антальи, с 31 июля не могут использовать таблички с названиями и логотипами; теперь пассажиров будут отправлять специальным стойкам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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"В международном аэропорту Антальи вводится новая система встречи организованных туристов. С 0.00 31 июля пассажиров будут направлять к специальным стойкам, обозначенным буквами. Использовать в зоне прилета отдельные таблички с названиями и логотипами компаний запретят", - сказали в АТОР, ссылаясь на региональный представительский совет Ассоциации туристических агентств Турции TÜRSAB в Анталье.
Так, в зоне встречи установят 13 блоков из оргстекла, обозначенных крупными буквами от A до M. Они будут находиться в привычной зоне встречи пассажиров на расстоянии 30–40 см друг от друга.
"Туристические агентства распределили по группам – по девять компаний на одну стойку. На каждом блоке можно будет разместить до 54 фамилий туристов – по шесть от каждого агентства", - пояснили в ассоциации.
По их словам, перед поездкой туроператоры должны будут сообщить туристам букву нужной стойки. Так, после выхода из зоны прилета пассажир подойдет к ней, найдет свою фамилию, а ожидающий за стойкой представитель компании проводит его к трансферному автомобилю.
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