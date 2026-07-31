В аэропорту Антальи изменили правила встречи туристов

Краткий пересказ от РИА ИИ С 31 июля в международном аэропорту Антальи принимающие компании больше не могут использовать таблички с названиями и логотипами.

Пассажиров будут направлять к специальным стойкам, обозначенным буквами от A до M.

Туристические агентства распределены по группам, и на каждой стойке можно разместить до 54 фамилий туристов.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Принимающие компании, которые встречают туристов в международном аэропорту Антальи, с 31 июля не могут использовать таблички с названиями и логотипами; теперь пассажиров будут отправлять специальным стойкам, сообщили в Ассоциации туроператоров России ( Принимающие компании, которые встречают туристов в международном аэропорту Антальи, с 31 июля не могут использовать таблички с названиями и логотипами; теперь пассажиров будут отправлять специальным стойкам, сообщили в Ассоциации туроператоров России ( АТОР ).

« "В международном аэропорту Антальи вводится новая система встречи организованных туристов. С 0.00 31 июля пассажиров будут направлять к специальным стойкам, обозначенным буквами. Использовать в зоне прилета отдельные таблички с названиями и логотипами компаний запретят", - сказали в АТОР , ссылаясь на региональный представительский совет Ассоциации туристических агентств Турции TÜRSAB в Анталье.

Так, в зоне встречи установят 13 блоков из оргстекла, обозначенных крупными буквами от A до M. Они будут находиться в привычной зоне встречи пассажиров на расстоянии 30–40 см друг от друга.

"Туристические агентства распределили по группам – по девять компаний на одну стойку. На каждом блоке можно будет разместить до 54 фамилий туристов – по шесть от каждого агентства", - пояснили в ассоциации.