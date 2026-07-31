Анохин: поддержка бойцов СВО остается одним из приоритетов на Смоленщине

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из главных приоритетов работы правительства Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Всего в области действуют 58 различных мер социальной поддержки бойцов СВО и членов их семей. Среди наиболее востребованных – профильные смены для детей, предоставление земельных участков либо компенсация за них, стипендии для студентов и горячее питание для школьников.

"Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из главных приоритетов нашей работы. Меры поддержки охватывают самые разные сферы – от медицинской реабилитации и отдыха до жилищных и образовательных вопросов. Важно, чтобы каждый боец и каждая семья могли без лишних сложностей ими воспользоваться", — приводит слова Анохина пресс-служба правительства Смоленской области.

Ветераны специальной военной операции имеют право на бесплатное санаторно‑курортное лечение один раз в год. Продолжительность курса составляет до 21 дня и определяется медицинскими показаниями. Подать документы для оформления направления можно во всех филиалах МФЦ Смоленской области – при этом для участников СВО предусмотрено приоритетное обслуживание. При подаче заявления необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие показания к реабилитации и санаторно‑курортному лечению.

С 1 января 2026 года расширены возможности по оплате проезда к месту медицинской реабилитации и санаторно‑курортного лечения в центры Социального фонда России. Ветераны могут самостоятельно оплатить проезд (туда и обратно) и затем подать документы на компенсацию понесенных расходов. Или заранее получить электронный талон на бесплатный проездной документ в поездах дальнего следования – он оформляется одновременно с одобрением заявки на лечение.

Для участников СВО, имеющих I группу инвалидности, либо нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям, Социальный фонд дополнительно оплачивает проезд, проживание и питание сопровождающего лица.