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Анохин: поддержка бойцов СВО остается одним из приоритетов на Смоленщине - РИА Новости, 31.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:22 31.07.2026
Анохин: поддержка бойцов СВО остается одним из приоритетов на Смоленщине

Анохин: поддержка бойцов СВО остается одним из приоритетов в Смоленской области

© Фото : пресс-служба правительства Смоленской области Военнослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Смоленской области
Военнослужащие
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из главных приоритетов работы правительства Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Всего в области действуют 58 различных мер социальной поддержки бойцов СВО и членов их семей. Среди наиболее востребованных – профильные смены для детей, предоставление земельных участков либо компенсация за них, стипендии для студентов и горячее питание для школьников.
"Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из главных приоритетов нашей работы. Меры поддержки охватывают самые разные сферы – от медицинской реабилитации и отдыха до жилищных и образовательных вопросов. Важно, чтобы каждый боец и каждая семья могли без лишних сложностей ими воспользоваться", — приводит слова Анохина пресс-служба правительства Смоленской области.
Ветераны специальной военной операции имеют право на бесплатное санаторно‑курортное лечение один раз в год. Продолжительность курса составляет до 21 дня и определяется медицинскими показаниями. Подать документы для оформления направления можно во всех филиалах МФЦ Смоленской области – при этом для участников СВО предусмотрено приоритетное обслуживание. При подаче заявления необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие показания к реабилитации и санаторно‑курортному лечению.
С 1 января 2026 года расширены возможности по оплате проезда к месту медицинской реабилитации и санаторно‑курортного лечения в центры Социального фонда России. Ветераны могут самостоятельно оплатить проезд (туда и обратно) и затем подать документы на компенсацию понесенных расходов. Или заранее получить электронный талон на бесплатный проездной документ в поездах дальнего следования – он оформляется одновременно с одобрением заявки на лечение.
Для участников СВО, имеющих I группу инвалидности, либо нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям, Социальный фонд дополнительно оплачивает проезд, проживание и питание сопровождающего лица.
Кроме этого, в регионе расширяются возможности для отдыха и восстановления бойцов и их близких. С текущего года в социально‑оздоровительном центре "Смена" (Красный Бор) действует специальная льготная программа для ветеранов СВО и членов их семей. В пакет услуг входят проживание, питание и посещение бассейна. Продолжительность программы — семь дней, воспользоваться ею можно один раз в год.
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