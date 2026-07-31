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Последний энергоблок АЭС "Пакш" могут отключить в среду или четверг - РИА Новости, 31.07.2026
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17:35 31.07.2026 (обновлено: 17:49 31.07.2026)
Последний энергоблок АЭС "Пакш" могут отключить в среду или четверг

Мадьяр: последний энергоблок АЭС "Пакш" могут отключить в среду или четверг

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС «Пакш» может быть полностью остановлена в среду или четверг из-за низкого уровня воды в Дунае.
  • Снижение уровня воды в Дунае уже привело к снижению мощности первого и третьего энергоблоков АЭС «Пакш» и началу полной остановки третьего энергоблока.
БУДАПЕШТ, 31 июл - РИА Новости. Венгерская АЭС "Пакш" может быть полностью остановлена в четверг или среду по расчетам управления водных ресурсов страны, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"Как многим уже известно, при уровне воды 134 сантиметра наступает тот порог, когда последний еще работающий блок Пакшской АЭС должен быть полностью отключен. По текущим расчетам, которые постоянно корректируются на основании данных управления водных ресурсов, это может произойти во вторник или в среду", - заявил Мадьяр на пресс-конференции.
В начале недели рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку третьего энергоблока станции.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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