Ожидаемое отключение АЭС "Пакш" в Венгрии может продлиться несколько недель

Краткий пересказ от РИА ИИ Рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку третьего энергоблока.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о вероятности полной остановки АЭС "Пакш" в ближайшие дни.

По словам Мадьяра, ожидать повышения уровня воды в Дунае в августе не стоит, так как за последние 20 лет в этом месяце он повышался только три раза.

БУДАПЕШТ, 31 июл - РИА Новости. Ожидаемое отключение венгерской АЭС "Пакш" на фоне рекордного падения уровня воды в Дунае может продлиться несколько недель, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

В начале недели рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку третьего энергоблока станции. В четверг Мадьяр заявил, что существует вероятность полной остановки атомной электростанции "Пакш" в Венгрии в ближайшие дни.

"Специалисты сейчас предсказывают, что уровень воды в Дунае может опуститься даже до -144 сантиметров. Заново запустить первый энергоблок можно будет... при -134 сантиметрах, вот там можно запускать, снова включать, потому что это уровень полного отключения, но, как ожидается, в ближайшие недели этого не произойдет", - заявил Мадьяр во время пресс-конференции. Трансляцию вел венгерский телеканал ATV.

Мадьяр добавил, что ожидать повышения уровня воды в Дунае в августе не стоит. За последние 20 лет в этом месяце он повышался только три раза.

Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.