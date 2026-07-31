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Ожидаемое отключение АЭС "Пакш" в Венгрии может продлиться несколько недель - РИА Новости, 31.07.2026
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13:58 31.07.2026
Ожидаемое отключение АЭС "Пакш" в Венгрии может продлиться несколько недель

Мадьяр: отключение АЭС "Пакш" может продлиться несколько недель

© Фото : АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку третьего энергоблока.
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о вероятности полной остановки АЭС "Пакш" в ближайшие дни.
  • По словам Мадьяра, ожидать повышения уровня воды в Дунае в августе не стоит, так как за последние 20 лет в этом месяце он повышался только три раза.
БУДАПЕШТ, 31 июл - РИА Новости. Ожидаемое отключение венгерской АЭС "Пакш" на фоне рекордного падения уровня воды в Дунае может продлиться несколько недель, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
В начале недели рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку третьего энергоблока станции. В четверг Мадьяр заявил, что существует вероятность полной остановки атомной электростанции "Пакш" в Венгрии в ближайшие дни.
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"Специалисты сейчас предсказывают, что уровень воды в Дунае может опуститься даже до -144 сантиметров. Заново запустить первый энергоблок можно будет... при -134 сантиметрах, вот там можно запускать, снова включать, потому что это уровень полного отключения, но, как ожидается, в ближайшие недели этого не произойдет", - заявил Мадьяр во время пресс-конференции. Трансляцию вел венгерский телеканал ATV.
Мадьяр добавил, что ожидать повышения уровня воды в Дунае в августе не стоит. За последние 20 лет в этом месяце он повышался только три раза.
Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии.
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