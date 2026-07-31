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Выручка "Аэрофлота" по РСБУ выросла на 4,4% за I полугодие 2026 года - РИА Новости, 31.07.2026
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14:30 31.07.2026
Выручка "Аэрофлота" по РСБУ выросла на 4,4% за I полугодие 2026 года

Выручка "Аэрофлота" выросла в I полугодии на 4,4% - до 365,6 млрд рублей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Выручка "Аэрофлота" выросла на 4,4% за I полугодие - до 365,6 миллиарда рублей, говорится в финотчете перевозчика за 6 месяцев и II квартал 2026 года по РСБУ.
Согласно отчету, выручка за II квартал 2026 года в сравнении с этим же периодом прошлого года увеличилась на 3% - с 187 миллиардов до 193,2 миллиарда рублей.
"Увеличение доходов от пассажирских авиаперевозок обеспечено ростом производственных показателей, несмотря на вынужденные отмены ряда рейсов, в том числе в результате временных ограничений на использование воздушного пространства. Пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" вырос на 7,7%, в том числе на 20,6% на международных линиях, занятость кресел составила 90,8%, увеличившись на 2,7 процентных пункта. Увеличению пассажирооборота способствовало открытие новых международных направлений и в дальнейшем окажет положительное влияние на выручку от авиаперевозок", - говорится в сообщении.
Скорректированная чистая прибыль за II квартал текущего года увеличилась до 6,5 миллиарда рублей по сравнению с 4,1 миллиарда рублей во II квартале 2025 года.
Себестоимость продаж за первое полугодие 2026 года составила 377,9 миллиарда рублей - на 8,1% выше показателя за аналогичный период 2025 года. Около половины прироста себестоимости продаж связано с увеличением расходов на авиаГСМ.
"Расходы на авиаГСМ за шесть месяцев 2026 года увеличились на 15 миллиардов рублей, или на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост затрат пришелся на второй квартал – 14,1 миллиарда рублей, или на 29,8%, и связан со значительным повышением цен на авиакеросин в российских и зарубежных аэропортах, а также с расширением производственной программы, включая выполнение полетов по новым международным маршрутам. Выплаты по демпферному механизму позволили компенсировать повышение стоимости керосина", - поясняется в сообщении.
Расходы на персонал за шесть месяцев 2026 года также выросли - на 4,8 миллиарда рублей, или на 17,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост обусловлен реализацией мероприятий по улучшению условий труда, в том числе увеличением оплаты труда бортпроводников и инженерного персонала с I квартала 2025 года.
В "Аэрофлоте" отмечают, что компания продолжает реализацию инициатив по контролю затрат.
 
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