Выручка "Аэрофлота" по РСБУ выросла на 4,4% за I полугодие 2026 года

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Выручка "Аэрофлота" выросла на 4,4% за I полугодие - до 365,6 миллиарда рублей, говорится в финотчете перевозчика за 6 месяцев и II квартал 2026 года по РСБУ.

Согласно отчету, выручка за II квартал 2026 года в сравнении с этим же периодом прошлого года увеличилась на 3% - с 187 миллиардов до 193,2 миллиарда рублей.

"Увеличение доходов от пассажирских авиаперевозок обеспечено ростом производственных показателей, несмотря на вынужденные отмены ряда рейсов, в том числе в результате временных ограничений на использование воздушного пространства. Пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" вырос на 7,7%, в том числе на 20,6% на международных линиях, занятость кресел составила 90,8%, увеличившись на 2,7 процентных пункта. Увеличению пассажирооборота способствовало открытие новых международных направлений и в дальнейшем окажет положительное влияние на выручку от авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Скорректированная чистая прибыль за II квартал текущего года увеличилась до 6,5 миллиарда рублей по сравнению с 4,1 миллиарда рублей во II квартале 2025 года.

Себестоимость продаж за первое полугодие 2026 года составила 377,9 миллиарда рублей - на 8,1% выше показателя за аналогичный период 2025 года. Около половины прироста себестоимости продаж связано с увеличением расходов на авиаГСМ.

"Расходы на авиаГСМ за шесть месяцев 2026 года увеличились на 15 миллиардов рублей, или на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост затрат пришелся на второй квартал – 14,1 миллиарда рублей, или на 29,8%, и связан со значительным повышением цен на авиакеросин в российских и зарубежных аэропортах, а также с расширением производственной программы, включая выполнение полетов по новым международным маршрутам. Выплаты по демпферному механизму позволили компенсировать повышение стоимости керосина", - поясняется в сообщении.

Расходы на персонал за шесть месяцев 2026 года также выросли - на 4,8 миллиарда рублей, или на 17,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост обусловлен реализацией мероприятий по улучшению условий труда, в том числе увеличением оплаты труда бортпроводников и инженерного персонала с I квартала 2025 года.