СМИ: мошенника на сайте знакомств поможет заблокировать техподдержка

Краткий пересказ от РИА ИИ При подозрении на мошенничество на сайте знакомств следует обратиться в службу поддержки и сохранить скриншоты переписки, рассказала адвокат по уголовным делам и управляющий партнер коллегии адвокатов "Бизнес Лигал Групп" Вероника Полякова.

Обращение в службу поддержки — быстрый способ добиться блокировки мошенника.

Можно подать заявление в полицию, приложив всю переписку и данные о собеседнике.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. При подозрении на мошенничество на сайте знакомств стоит сразу обратиться в службу поддержки и сохранить скриншоты переписки, рассказала адвокат по уголовным делам и управляющий партнер коллегии адвокатов "Бизнес Лигал Групп" Вероника Полякова.

"Действовать нужно, даже если деньги вы еще не перевели. Нужно обратиться в службу поддержки сайта знакомств... Сохраните скриншоты переписки и профиля, а затем отправьте жалобу в техническую поддержку с просьбой заблокировать этого пользователя, так как его действия выглядят как мошеннические", – сказала Полякова информационному порталу РИАМО

По словам адвоката, обращение в службу поддержки - самый быстрый способ добиться блокировки мошенника.

Полякова добавила, что можно подать заявление в полицию - в этом нет нарушения, так как органы обязаны проверять сообщения не только о совершенных, но и о готовящихся преступлениях. Она уточнила, что подавать заявление нужно в двух экземплярах с отметкой о принятии.