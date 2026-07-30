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СМИ: мошенника на сайте знакомств поможет заблокировать техподдержка - РИА Новости, 30.07.2026
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15:23 30.07.2026
СМИ: мошенника на сайте знакомств поможет заблокировать техподдержка

РИАМО: при сомнительной переписке надо обратиться в техподдержку сайта знакомств

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При подозрении на мошенничество на сайте знакомств следует обратиться в службу поддержки и сохранить скриншоты переписки, рассказала адвокат по уголовным делам и управляющий партнер коллегии адвокатов "Бизнес Лигал Групп" Вероника Полякова.
  • Обращение в службу поддержки — быстрый способ добиться блокировки мошенника.
  • Можно подать заявление в полицию, приложив всю переписку и данные о собеседнике.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. При подозрении на мошенничество на сайте знакомств стоит сразу обратиться в службу поддержки и сохранить скриншоты переписки, рассказала адвокат по уголовным делам и управляющий партнер коллегии адвокатов "Бизнес Лигал Групп" Вероника Полякова.
"Действовать нужно, даже если деньги вы еще не перевели. Нужно обратиться в службу поддержки сайта знакомств... Сохраните скриншоты переписки и профиля, а затем отправьте жалобу в техническую поддержку с просьбой заблокировать этого пользователя, так как его действия выглядят как мошеннические", – сказала Полякова информационному порталу РИАМО.
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По словам адвоката, обращение в службу поддержки - самый быстрый способ добиться блокировки мошенника.
Полякова добавила, что можно подать заявление в полицию - в этом нет нарушения, так как органы обязаны проверять сообщения не только о совершенных, но и о готовящихся преступлениях. Она уточнила, что подавать заявление нужно в двух экземплярах с отметкой о принятии.
"В заявлении укажите, что в ходе переписки у вас возникли обоснованные подозрения, что вас пытаются вовлечь в мошенническую схему, и попросите провести проверку. Приложите всю переписку в виде скриншотов, имя и ссылку на профиль, другие известные вам данные о собеседнике", - посоветовала адвокат.
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