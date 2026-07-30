Путин обратил внимание на задолженность Подмосковья по ЖКХ

"У вас (у региона– ред.) по ЖКХ большая задолженность", - сказал глава государства.

В свою очередь Воробьев согласился, отметив, что сейчас в регионе реализуются большие программы по электроснабжению по усилению питающих центров. Кроме того, ведутся работы по теплоснабжению - строятся новые котельные и сети, также идет газоснабжение по программе социальной газификации.