Путин обратил внимание на задолженность Подмосковья по ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин обратил внимание на большую задолженность Подмосковья по ЖКХ.
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил наличие задолженности и отметил, что в регионе реализуются программы по улучшению электроснабжения, теплоснабжения и газификации.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на большую задолженность Подмосковья по ЖКХ.
Путин в четверг провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
"У вас (у региона– ред.) по ЖКХ большая задолженность", - сказал глава государства.
В свою очередь Воробьев согласился, отметив, что сейчас в регионе реализуются большие программы по электроснабжению по усилению питающих центров. Кроме того, ведутся работы по теплоснабжению - строятся новые котельные и сети, также идет газоснабжение по программе социальной газификации.