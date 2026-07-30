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Путин обратил внимание на задолженность Подмосковья по ЖКХ - РИА Новости, 30.07.2026
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14:09 30.07.2026
Путин обратил внимание на задолженность Подмосковья по ЖКХ

Путин обратил внимание на большую задолженность Подмосковья по ЖКХ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Президент Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин обратил внимание на большую задолженность Подмосковья по ЖКХ.
  • Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил наличие задолженности и отметил, что в регионе реализуются программы по улучшению электроснабжения, теплоснабжения и газификации.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на большую задолженность Подмосковья по ЖКХ.
Путин в четверг провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
"У вас (у региона– ред.) по ЖКХ большая задолженность", - сказал глава государства.
В свою очередь Воробьев согласился, отметив, что сейчас в регионе реализуются большие программы по электроснабжению по усилению питающих центров. Кроме того, ведутся работы по теплоснабжению - строятся новые котельные и сети, также идет газоснабжение по программе социальной газификации.
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ЖКХВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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