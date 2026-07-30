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ВСУ прячут взрывные устройства в тушах животных, заявил Сальдо - РИА Новости, 30.07.2026
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10:49 30.07.2026
ВСУ прячут взрывные устройства в тушах животных, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ минируют дороги, пряча взрывные устройства в тушах животных

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ минируют дороги Херсонской области, маскируя взрывные устройства в тушах животных.
  • Губернатор Владимир Сальдо призвал водителей быть предельно осторожными и не приближаться к лежащим на дороге животным и любым подозрительным предметам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. ВСУ минируют дороги Херсонской области, маскируя взрывные устройства в тушах животных, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"У противника появился еще один подлый способ минирования придорожных участков. Самодельные взрывные устройства маскируют в тушах животных" ,- написал Сальдо в канале на платформе Макс.
Он сопроводил свою публикацию фотографиями, где показан один из подобных случаев минирования - ВСУ использовали тушку зайца.
"Иначе как живодерами тех, кто до такого додумался, назвать трудно. Прошу всех водителей, особенно в прифронтовых округах, быть предельно осторожными. Не приближайтесь к лежащим на дороге животным и любым подозрительным предметам, не пытайтесь убрать их самостоятельно. Сообщайте о находке оперативным службам. Берегите себя", - добавил губернатор.
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