ВСУ прячут взрывные устройства в тушах животных, заявил Сальдо

"Иначе как живодерами тех, кто до такого додумался, назвать трудно. Прошу всех водителей, особенно в прифронтовых округах, быть предельно осторожными. Не приближайтесь к лежащим на дороге животным и любым подозрительным предметам, не пытайтесь убрать их самостоятельно. Сообщайте о находке оперативным службам. Берегите себя", - добавил губернатор.