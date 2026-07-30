ВСУ прячут взрывные устройства в тушах животных, заявил Сальдо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ минируют дороги Херсонской области, маскируя взрывные устройства в тушах животных.
- Губернатор Владимир Сальдо призвал водителей быть предельно осторожными и не приближаться к лежащим на дороге животным и любым подозрительным предметам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. ВСУ минируют дороги Херсонской области, маскируя взрывные устройства в тушах животных, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Он сопроводил свою публикацию фотографиями, где показан один из подобных случаев минирования - ВСУ использовали тушку зайца.
"Иначе как живодерами тех, кто до такого додумался, назвать трудно. Прошу всех водителей, особенно в прифронтовых округах, быть предельно осторожными. Не приближайтесь к лежащим на дороге животным и любым подозрительным предметам, не пытайтесь убрать их самостоятельно. Сообщайте о находке оперативным службам. Берегите себя", - добавил губернатор.