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Гражданская жена обвиняемого в избиении Зезина заявила о травле семьи - РИА Новости, 30.07.2026
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17:31 30.07.2026
Гражданская жена обвиняемого в избиении Зезина заявила о травле семьи

РИА Новости: сожительница обвиняемого в избиении Зезина заявила о травле семьи

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкФигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге
Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданская жена фигуранта уголовного дела Александра Реверука пытается оградить своих детей от общественного внимания и негатива.
  • Ученый-аграрий Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа, незадолго до смерти он был жестоко избит.
  • По делу о хулиганстве задержаны двое мужчин — Александр Реверук и Аркадий Вагнер, им предъявлены обвинения.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гражданская жена фигуранта уголовного дела, возбужденного после избиения ученого Никиты Зезина, Александра Реверука заявила, что пытается оградить детей от общественного внимания и негатива, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где рассмотрят вопрос об избрании Реверуку меры пресечения.
«
"Пишут про наших детей, что они животные... Представляете, какой стресс мой ребенок переживает. Я пытаюсь его оградить, но они успевают каким-то образом находить контакт через средства массовой информации", - сказала она суду.
Известный ученый-аграрий Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили.
Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержаны двое мужчин, один из них – Александр Реверук, обоим предъявлены обвинения. Вторым обвиняемым, как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, оказался 39-летний екатеринбуржец Аркадий Вагнер - партнер Реверука по бизнесу. Меру пресечения ему изберут, предварительно, в пятницу.
Обвиняемый в избиении ученого Зезина в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Один из обвиняемых в избиении Зезина оказался бывшим правоохранителем
Вчера, 10:28
 
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