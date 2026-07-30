Фигурант дела об избиении Зезина заявил о непричастности к его смерти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигурант уголовного дела Александр Реверук заявил, что к смерти уральского ученого Никиты Зезина он не причастен.
- Реверук утверждает, что на полях, о которых идет речь, он катался с детства и там никогда не запрещали кататься.
- Октябрьский районный суд Екатеринбурга избирает Реверуку меру пресечения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Фигурант уголовного дела, возбужденного после избиения известного уральского ученого Никиты Зезина, Александр Реверук заявил, что к его смерти он не причастен, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда Екатеринбурга.
На вопрос журналистов о том, знал ли он, что по полям нельзя кататься, фигурант ответил, что на этих полях вырос сам и еще ребенком катался с семи лет.
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"И никогда нам там не запрещали кататься. Там есть полевые дороги, которые к полям не относятся. У меня есть видео, где они этим "уазиком" своим сами полполя передавили, а дети стояли с края полевой дороги, собирали спокойно в пакеты горох", – утверждает фигурант.
"Он умер по естественным причинам, я к этому не причастен. Человек был больной и получил инфаркт. Что я сделал?" – заявил Реверук на очередной вопрос о раскаянии.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга в четверг избирает Реверуку меру пресечения. Ранее на самом заседании обвиняемый говорил суду, что скрываться не намерен и не имеет загранпаспорта. Его мать-пенсионерка поясняла присутствующим, что может предоставить своему сыну квартиру для домашнего ареста, а гражданская супруга утверждала, что он "добрый человек и хорошо относится к детям".
Известный ученый Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Реверука и его партнера по бизнесу Аркадия Вагнера задержали в рамках уголовного дела о хулиганстве.