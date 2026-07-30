Фигурант дела об избиении Зезина заявил о непричастности к его смерти

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"И никогда нам там не запрещали кататься. Там есть полевые дороги, которые к полям не относятся. У меня есть видео, где они этим "уазиком" своим сами полполя передавили, а дети стояли с края полевой дороги, собирали спокойно в пакеты горох", – утверждает фигурант.