Фигурант дела об избиении ученого на Урале в суде

Фигурант дела об избиении ученого на Урале в суде

Фигурант дела об избиении Зезина сообщил суду, что ранее был судим

Краткий пересказ от РИА ИИ Фигурант уголовного дела Реверук сообщил в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, что был судим.

Информация о наличии судимости была получена в ответ на вопрос судьи.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Фигурант уголовного дела, возбужденного после избиения известного уральского ученого Никиты Зезина, Александр Реверук сообщил в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, что был судим, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Да", - сказал Реверук, отвечая на вопрос судьи о наличии судимости.

Фигурант также рассказал, что у него двое детей, он работает техническим директором в фирме ООО "Живой Исток". Суд изберет меру пресечения Реверуку в открытом режиме.

Известный ученый-аграрий Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит.

Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили.