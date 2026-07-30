Фигуранта дела об избиении ученого на Урале доставили в суд

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержаны двое мужчин, один из них – Александр Реверук, обоим предъявлены обвинения. Второй фигурант, как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, 39-летний екатеринбуржец Аркадий Вагнер, он партнер Реверука по бизнесу. Меру пресечения ему изберут, предварительно, в пятницу.