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Фигуранта дела об избиении ученого на Урале доставили в суд - РИА Новости, 30.07.2026
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14:34 30.07.2026 (обновлено: 16:39 30.07.2026)
Фигуранта дела об избиении ученого на Урале доставили в суд

Фигуранта дела об избиении ученого Зезина в Екатеринбурге доставили в суд

© РИА НовостиФигурант дела об избиении ученого Никиты Зезина в суде
Фигурант дела об избиении ученого Никиты Зезина в суде - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости
Фигурант дела об избиении ученого Никиты Зезина в суде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуранта уголовного дела об избиении ученого Никиты Зезина Александра Реверука доставили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
  • Ему изберут меру пресечения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Фигуранта уголовного дела, возбужденного после избиения известного уральского ученого Никиты Зезина, Александра Реверука доставили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Суд Екатеринбурга в четверг избирает меру первому фигуранту по этому делу Александру Реверуку. На заседание, помимо с десяток журналистов, пришли родственники, друзья фигуранта и депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер.
Известный ученый Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их.
Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержаны двое мужчин, один из них – Александр Реверук, обоим предъявлены обвинения. Второй фигурант, как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, 39-летний екатеринбуржец Аркадий Вагнер, он партнер Реверука по бизнесу. Меру пресечения ему изберут, предварительно, в пятницу.
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