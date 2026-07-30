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Экспертиза может изменить статью дела об избиении Зезина, заявил адвокат - РИА Новости, 30.07.2026
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13:41 30.07.2026 (обновлено: 17:03 30.07.2026)
Экспертиза может изменить статью дела об избиении Зезина, заявил адвокат

Колосовский: итоги экспертизы могут изменить статью дела об избиении Зезина

© УрФАНИЦ УрО РАНУченый РАН Никита Зезин
Ученый РАН Никита Зезин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© УрФАНИЦ УрО РАН
Ученый РАН Никита Зезин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После избиения ученого Зезина было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержаны двое мужчин — Реверук и Вагнер.
  • Ученый скончался в больнице 22 июля, по предварительным данным, от сердечного приступа, и адвокат Колосовский заявил, что итоги судмедэкспертизы могут привести к изменению статьи уголовного дела.
  • Адвокат подчеркнул, что пока в данном деле не усматривается основного признака хулиганства — безмотивности, так как в этой ситуации мотивом могли стать эмоции обвиняемых.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Итоги судмедэкспертизы могут привести к изменению статьи уголовного дела, возбужденного после избиения уральского ученого Никиты Зезина, заявил РИА Новости екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский.
Известный ученый-аграрий, Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их.
Обвиняемый в избиении ученого Зезина в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Один из обвиняемых в избиении Зезина оказался бывшим правоохранителем
Вчера, 10:28
Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержаны двое мужчин, один из них – Александр Реверук, обоим предъявлены обвинения. Реверуку в четверг должны избрать меру пресечения. Второй обвиняемый, как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, – 39-летний екатеринбуржец Аркадий Вагнер. Он партнер Реверука по бизнесу. Меру пресечения ему изберут, предварительно, в пятницу.
"Поскольку человек скончался девять суток спустя (после инцидента – ред.) и причина до конца неизвестна, без причинно-следственных связей между этими событиями невозможно будет доказать ни 118-ю статью УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" – ред.), ни 111-ю ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" – ред.). Здесь же все упирается в судебно-медицинскую экспертизу", – сказал Колосовский, комментируя вопрос о возможном изменении уголовной статьи.
Адвокат отметил, что по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. При этом он подчеркнул, что пока в данном деле не усматривается основного признака хулиганства – безмотивности, так как в этой ситуации, как считает эксперт, мотивом могли стать эмоции обвиняемых.
Задержание обвиняемого в избиении ученого Зезина в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Мужчина, обвиняемый в избиении ученого в Екатеринбурге, занимается бизнесом
29 июля, 17:55
 
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