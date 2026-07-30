Один из обвиняемых в избиении Зезина оказался бывшим правоохранителем

Краткий пересказ от РИА ИИ Один из обвиняемых в деле об избиении уральского ученого Никиты Зезина — Александр Реверук — является бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Александр Реверук был уволен из правоохранительных органов более пятнадцати лет назад по отрицательным мотивам.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Один из обвиняемых в деле об избиении известного уральского ученого Никиты Зезина и его коллеги, Александр Реверук, является бывшим сотрудником правоохранительных органов, уволенным по отрицательным мотивам, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Это бывший правоохранитель, более пятнадцати лет назад уволенный по отрицательным мотивам, после чего долго работал в бизнесе", - сообщил Горелых

Он отметил, что криминальная история с гибелью ученого не останется безнаказанной.

По данным местных СМИ, Реверук работал в ГАИ и был уволен после того, как случайно ранил своего напарника из табельного оружия во время дежурства.

Известный ученый-аграрий, Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит.

Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их.