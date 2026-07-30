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Солнцев: аграрии Оренбуржья намолотили первый миллион тонн зерна - РИА Новости, 30.07.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
12:49 30.07.2026
Солнцев: аграрии Оренбуржья намолотили первый миллион тонн зерна

Евгений Солнцев: аграрии Оренбуржья намолотили первый миллион тонн зерна

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПерегрузка зерна
Перегрузка зерна - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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УФА, 30 июл – РИА Новости. Аграрии Оренбургской области намолотили первый миллион тонн зерна, это всего лишь 16% от всех площадей, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"Накануне пришли вести с полей – аграрии намолотили первый миллион тонн зерна! И это лишь 16% от всех площадей. Темп задан хороший", - сказал Евгений Солнцев.
По его словам, валовой сбор составил 1200 тысяч тонн.
Губернатор Оренбургской области отметил, что уборочные работы пока идут исключительно на озимых зерновых культурах. Средняя урожайность по региону держится на отметке 32,3 центнера с гектара.
"Благодарю всех, кто сейчас работает в полях, за ваш нелегкий, но важный для региона труд", - добавил Евгений Солнцев.
В министерстве сельского хозяйства области сообщают, что по общему намолоту лидирует Курманаевский район, где собрано 127,2 тысячи тонн зерна. Более 50 тысяч тонн получили хозяйства Асекеевского, Бузулукского, Новосергиевского, Первомайского, Переволоцкого, Ташлинского и Тоцкого районов, а также Соль-Илецкого муниципального округа.
"Самая высокая урожайность в Ташлинском и Курманаевском районах, по 46,1 центнера с гектара. Хорошие показатели также у хозяйств Асекеевского и Бузулукского районов, по 37,8 центнера, Первомайского района, 37,4 центнера с гектара", - сообщает ведомство.
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевТоцкий районБузулукский район
 
 
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