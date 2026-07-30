Зеленский выступил с наглым требованием после российских ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский потребовал от Запада без задержек поставлять Украине средства противовоздушной обороны.
- Российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины, используя высокоточное оружие и ударные дроны.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Запад должен без задержек и промедления поставлять Украине средства противовоздушной обороны, потребовал Владимир Зеленский после российских ночных авиаударов.
«
"Все партнеры знают, как и чем они могут помочь", — написал Зеленский в социальных сетях.
В четверг в Минобороны сообщили, что российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины. Уточняется, что под удар попали объекты в Киеве и Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Среди других пораженных целей — сухогруз в порту Южный, еще два — у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества.
При атаке бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны, добавили в министерстве.