Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре. Архивное фото

Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре

© REUTERS / Michael Kappeler Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре

Зеленский выступил с наглым требованием после российских ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский потребовал от Запада без задержек поставлять Украине средства противовоздушной обороны.

Российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины, используя высокоточное оружие и ударные дроны.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Запад должен без задержек и промедления поставлять Украине средства противовоздушной обороны, потребовал Владимир Зеленский после российских ночных авиаударов.

« "Все партнеры знают, как и чем они могут помочь", — написал Зеленский в социальных сетях.

В четверг в Минобороны сообщили, что российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины . Уточняется, что под удар попали объекты в Киеве и Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Среди других пораженных целей — сухогруз в порту Южный, еще два — у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества.