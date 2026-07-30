Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выступил с наглым требованием после российских ударов - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 30.07.2026 (обновлено: 14:52 30.07.2026)
Зеленский выступил с наглым требованием после российских ударов

Зеленский вновь потребовал от Запада средств ПВО после российских ударов

© REUTERS / Michael KappelerВладимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Michael Kappeler
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский потребовал от Запада без задержек поставлять Украине средства противовоздушной обороны.
  • Российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины, используя высокоточное оружие и ударные дроны.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Запад должен без задержек и промедления поставлять Украине средства противовоздушной обороны, потребовал Владимир Зеленский после российских ночных авиаударов.
«

"Все партнеры знают, как и чем они могут помочь", — написал Зеленский в социальных сетях.

В четверг в Минобороны сообщили, что российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины. Уточняется, что под удар попали объекты в Киеве и Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Среди других пораженных целей — сухогруз в порту Южный, еще два — у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества.
При атаке бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны, добавили в министерстве.
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
"Ее больше нет". В США сделали тревожное заявление о России
Вчера, 08:59
 
В миреУкраинаКиевЛьвовВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала