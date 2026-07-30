ВС России нанесли удар по военному заводу в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ нанесли удар по ПАО "Электротехнический завод" в Киеве, производящему разведывательные и ударные БПЛА для ВСУ.
- Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и другим объектам в нескольких областях Украины.
- В Киеве также был поражен завод "Маяк", производящий комплектующие и боеприпасы для ударных БПЛА ВСУ.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар в Киеве по ПАО "Электротехнический завод", производящему разведывательные и ударные БПЛА для ВСУ, сообщило Минобороны России.
Военное ведомство ранее заявило, что ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, по сухогрузам в порту "Южный" и на переходе морем, доставлявшим грузы военного назначения.
"В городе Киев поражены... промышленное предприятие Киев (ПАО "Электротехнический завод"), производящее разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности, в том числе мультикоптерного типа", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в Киеве был поражен завод "Маяк", производящий комплектующие, боевые части, детонаторы и боеприпасы, а также стартовые ускорители для ударных БПЛА ВСУ.
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