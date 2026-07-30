ВС России нанесли удар по военному заводу в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС РФ нанесли удар по ПАО "Электротехнический завод" в Киеве, производящему разведывательные и ударные БПЛА для ВСУ.

Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и другим объектам в нескольких областях Украины.

В Киеве также был поражен завод "Маяк", производящий комплектующие и боеприпасы для ударных БПЛА ВСУ.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар в Киеве по ПАО "Электротехнический завод", производящему разведывательные и ударные БПЛА для ВСУ, сообщило Минобороны России.

Военное ведомство ранее заявило, что ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве Львове , Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, по сухогрузам в порту "Южный" и на переходе морем, доставлявшим грузы военного назначения.

"В городе Киев поражены... промышленное предприятие Киев (ПАО "Электротехнический завод"), производящее разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности, в том числе мультикоптерного типа", - говорится в сообщении.