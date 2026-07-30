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На ЗАЭС назвали цель атаки со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.07.2026
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14:00 30.07.2026 (обновлено: 14:06 30.07.2026)
На ЗАЭС назвали цель атаки со стороны ВСУ

ЗАЭС: целью атаки ВСУ была критически важная инфраструктура станции

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Целью атаки ВСУ была критически важная инфраструктура Запорожской АЭС.
  • Повреждение инфраструктуры могло иметь долгосрочные последствия.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Целью атаки ВСУ была критически важная инфраструктура Запорожской АЭС, последствия повреждения могли иметь долгосрочный характер, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
"Сам факт нанесения удара по объекту, обеспечивающему безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом, свидетельствует о том, что целью атаки была критически важная инфраструктура атомной станции, последствия повреждения которой могли иметь долгосрочный характер", - сообщила ЗАЭС в своем канале на платформе "Макс".
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