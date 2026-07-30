На ЗАЭС назвали цель атаки со стороны ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Целью атаки ВСУ была критически важная инфраструктура Запорожской АЭС.
- Повреждение инфраструктуры могло иметь долгосрочные последствия.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Целью атаки ВСУ была критически важная инфраструктура Запорожской АЭС, последствия повреждения могли иметь долгосрочный характер, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
"Сам факт нанесения удара по объекту, обеспечивающему безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом, свидетельствует о том, что целью атаки была критически важная инфраструктура атомной станции, последствия повреждения которой могли иметь долгосрочный характер", - сообщила ЗАЭС в своем канале на платформе "Макс".