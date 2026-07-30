На Запорожской АЭС обезвредили беспилотник ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон пытался атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС.
- Атака была своевременно обезврежена.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дрон пытался атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС, он обезврежен, сообщила пресс-служба станции.
"Сегодня на территории Запорожской АЭС, входящей в "Росатом", в районе площадки СХОЯТ (сухого хранилища отработавшего ядерного топлива) была зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата ВСУ с боевым зарядом... Боеприпас своевременно обезврежен", - говорится в сообщении.
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