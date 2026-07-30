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Поступившее сообщение о "минировании" мэрии Якутска оказалось ложным - РИА Новости, 30.07.2026
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06:19 30.07.2026
Поступившее сообщение о "минировании" мэрии Якутска оказалось ложным

Поступившее сообщение о "минировании" здания мэрии Якутска оказалось ложным

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В администрацию города Якутска поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии.
  • По результатам обследования взрывные устройства и посторонние предметы не обнаружены, сотрудники вернулись на свои рабочие места, работа администрации продолжается в штатном режиме.
УЛАН-УДЭ, 30 июл - РИА Новости. Анонимное сообщение о якобы минировании здания мэрии Якутска оказалось ложным, сообщает администрация города.
По данным мэрии, в четверг в 01.50 мск на электронную почту администрации города Якутска пришло анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии. Была проведена эвакуация сотрудников и перекрыто движение рядом с мэрией.
"По результатам обследования взрывных устройств и посторонних предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все сотрудники вернулись на свои рабочие места, работа администрации продолжается в штатном режиме.
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