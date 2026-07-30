Поступившее сообщение о "минировании" мэрии Якутска оказалось ложным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В администрацию города Якутска поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии.
- По результатам обследования взрывные устройства и посторонние предметы не обнаружены, сотрудники вернулись на свои рабочие места, работа администрации продолжается в штатном режиме.
УЛАН-УДЭ, 30 июл - РИА Новости. Анонимное сообщение о якобы минировании здания мэрии Якутска оказалось ложным, сообщает администрация города.
По данным мэрии, в четверг в 01.50 мск на электронную почту администрации города Якутска пришло анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии. Была проведена эвакуация сотрудников и перекрыто движение рядом с мэрией.
"По результатам обследования взрывных устройств и посторонних предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все сотрудники вернулись на свои рабочие места, работа администрации продолжается в штатном режиме.