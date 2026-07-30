В Удмуртии склад Wildberries загорелся после украинской атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На складе Wildberries в Сарапуле вспыхнул пожар после атаки ВСУ, сообщила компания.
- Сотрудников заранее эвакуировали, пострадавших нет.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На складе Wildberries в Сарапуле вспыхнул пожар после атаки ВСУ.
"Проведена заблаговременная эвакуация. <...> Предварительно, пострадавших нет. <...> Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", — говорится в сообщении компании.
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