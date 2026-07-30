Wildberries перестроили логистические цепочки после атаки на склад в Пензе

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Логистические цепочки перестроены после атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщила пресс-служба RWB.

"На логистическом объекте компании в Пензе проведена эвакуация. Из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. К сожалению, есть пострадавший, ему оказана необходимая медицинская помощь. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - говорится в сообщении.