Wildberries перестроили логистические цепочки после атаки на склад в Пензе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области логистические цепочки были перестроены.
- Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Логистические цепочки перестроены после атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщила пресс-служба RWB.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что БПЛА атаковали склад Wildberries в регионе, предварительно, один человек пострадал, порядка 200 сотрудников эвакуировано. По его словам, на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.
"На логистическом объекте компании в Пензе проведена эвакуация. Из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. К сожалению, есть пострадавший, ему оказана необходимая медицинская помощь. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - говорится в сообщении.
Пожар на складе Wildberries в Рязани локализовли
29 июля, 14:52