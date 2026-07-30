Рейтинг@Mail.ru
Wildberries перестроили логистические цепочки после атаки на склад в Пензе - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 30.07.2026
Wildberries перестроили логистические цепочки после атаки на склад в Пензе

Wildberries перестроили логистические цепочки после атаки БПЛА на склад в Пензе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области логистические цепочки были перестроены.
  • Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Логистические цепочки перестроены после атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщила пресс-служба RWB.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что БПЛА атаковали склад Wildberries в регионе, предварительно, один человек пострадал, порядка 200 сотрудников эвакуировано. По его словам, на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.
"На логистическом объекте компании в Пензе проведена эвакуация. Из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. К сожалению, есть пострадавший, ему оказана необходимая медицинская помощь. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Пожар на складе Wildberries в Рязани локализовли
29 июля, 14:52
 
ПензаПензенская областьОлег МельниченкоВайлдберриз (Wildberries)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала