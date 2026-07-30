МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "WB Банк" отменил комиссии за переводы для продавцов, а также плату за обслуживание счетов, решения приняты в рамках мер поддержки селлеров, сообщила пресс-служба Wildberries.

Банк будет бесплатно предоставлять всем продавцам ежемесячное обслуживание счета. Все внутрибанковские переводы, как между юрлицами, так и переводы со счета ИП на личный счет физлица, будут бесплатными.