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"WB Банк" отменил комиссии за переводы для продавцов - РИА Новости, 30.07.2026
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10:28 30.07.2026

"WB Банк" отменил комиссии за переводы для продавцов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "WB Банк" отменил комиссии за переводы для продавцов Wildberries, а также плату за обслуживание счетов для действующих и новых клиентов.
  • Переводы в рублях на территории РФ в другие банки будут проводиться без комиссий.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "WB Банк" отменил комиссии за переводы для продавцов, а также плату за обслуживание счетов, решения приняты в рамках мер поддержки селлеров, сообщила пресс-служба Wildberries.
"WB Банк" отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для продавцов Wildberries. Это касается как тех, кто уже пользуется услугами банка, так и новых клиентов, которые только подключатся. Такое решение принято в рамках общего пакета мер поддержки селлеров", - говорится в сообщении.
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Банк будет бесплатно предоставлять всем продавцам ежемесячное обслуживание счета. Все внутрибанковские переводы, как между юрлицами, так и переводы со счета ИП на личный счет физлица, будут бесплатными.
Кроме того, переводы в рублях на территории РФ в другие банки на счета юридических лиц, ИП и физических лиц, включая переводы со счета ИП на личный счет физлица в другом банке, также будут проводиться без комиссий.
Отмечается, что льготные условия обслуживания будут применяться автоматически.
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