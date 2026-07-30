Краткий пересказ от РИА ИИ
- "WB Банк" отменил комиссии за переводы для продавцов Wildberries, а также плату за обслуживание счетов для действующих и новых клиентов.
- Переводы в рублях на территории РФ в другие банки будут проводиться без комиссий.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "WB Банк" отменил комиссии за переводы для продавцов, а также плату за обслуживание счетов, решения приняты в рамках мер поддержки селлеров, сообщила пресс-служба Wildberries.
"WB Банк" отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для продавцов Wildberries. Это касается как тех, кто уже пользуется услугами банка, так и новых клиентов, которые только подключатся. Такое решение принято в рамках общего пакета мер поддержки селлеров", - говорится в сообщении.
Банк будет бесплатно предоставлять всем продавцам ежемесячное обслуживание счета. Все внутрибанковские переводы, как между юрлицами, так и переводы со счета ИП на личный счет физлица, будут бесплатными.
Кроме того, переводы в рублях на территории РФ в другие банки на счета юридических лиц, ИП и физических лиц, включая переводы со счета ИП на личный счет физлица в другом банке, также будут проводиться без комиссий.
Отмечается, что льготные условия обслуживания будут применяться автоматически.
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28 июля, 11:20