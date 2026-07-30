Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:56 30.07.2026

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучали взрывы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
"Взрывы в (подконтрольной ВСУ части - ред.) Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Сумах
Вчера, 22:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала