В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучали взрывы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
"Взрывы в (подконтрольной ВСУ части - ред.) Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.